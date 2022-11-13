В Україні зафіксовано 46 432 воєнних злочини

Деталі

Більшість зі злочинів, понад 44 тисячі – це порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК).

Крім того, прокуратурою зареєстровано 18 864 злочини проти національної безпеки серед яких, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 КК), державна зрада (ст. 111 КК), колабораційна діяльність (ст. 111-1 КК), пособництво державі-агресору (ст. 111-2) та диверсія (ст. 113 КК).

Ювенальними прокурорами було зареєстровано загибель 430 дітей, та 830 поранень. Проте, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Також в злочинах агресії росії проти України підозрюються 627 представників військово-політичного керівництва росії, серед яких міністри, депутати, військове командування, керівники правоохоронних відомств та пропагандисти.

Нагадаємо

Офіс Генерального прокурора України повідомив, що на звільненій від російських загарбників території Херсонської області правоохоронці виявили рештки тіл цивільних.



