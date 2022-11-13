В Украине зафиксировано 46 432 военных преступления

Детали

Большинство из преступлений, более 44 тысяч – это нарушение законов и обычаев войны (ст. 438 УК).

Кроме того, прокуратурой зарегистрировано 18 864 преступления против национальной безопасности среди которых, посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110 УК), государственная измена (ст. 111 УК), коллаборационная деятельность (ст. 111-1 УК), пособничество государству-агрессору (ст. 111-2) и диверсия (ст. 113 УК).

Ювенальными прокурорами было зарегистрировано гибель 430 детей и 830 ранений. Однако эти цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Также в преступлениях агрессии России против Украины подозреваются 627 представителей военно-политического руководства России, среди которых министры, депутаты, военное командование, руководители правоохранительных ведомств и пропагандисты.

Напомним

Офис Генерального прокурора Украины сообщил, что на освобожденной от российских захватчиков территории Херсонской области правоохранители обнаружили останки тел гражданских.



