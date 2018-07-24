В Харьковской области 17-летний юноша ударил себя ножом в присутствии матери
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Во время приступа агрессии 17-летний парень причинил себе телесные повреждения ножом в присутствии матери. Происшествие случилось в Харьковской области. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в области, передает УНН.
"22 июля в 20:39 в Купянскую центральную районную больницу был доставлен 17-летний парень с проникающим ранением грудной клетки. Сейчас состояние его здоровья медики оценивают как тяжелое", - говорится в сообщении.
Полицейские установили, что парень во время приступа агрессии в присутствии матери пытался покончить с жизнью. Он схватил кухонный нож и причинил себе телесные повреждения.
По данному факту следователь открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, женщина нанесла себе ножевые ранения в одном из супермаркетов в Киеве.