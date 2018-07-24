На Харківщині 17-річний юнак вдарив себе ножем у присутності матері
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Під час приступу агресії 17-річний хлопець завдав собі тілесних ушкоджень ножем у присутності матері. Подія сталася у Харківській області. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП в області, передає УНН.
"22 липня о 20:39 до Куп'янської центральної районної лікарні був доставлений 17-річний хлопець з проникаючим пораненням грудної клітини. Зараз стан його здоров'я медики оцінюють як тяжкий", - йдеться в повідомленні.
Поліцейські встановили, що хлопець під час приступу агресії в присутності матері намагався покінчити з життям. Він схопив кухонний ніж і завдав собі тілесних ушкоджень.
За цим фактом слідчий відкрив кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Усі обставини події наразі встановлюються.
Нагадаємо, жінка завдала собі ножових поранень у одному з супермаркетів у Києві.