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На карантин закрыли все школы Корецкого района Ровенской области

Киев • УНН

 • 7802 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 29 декабря. УНН. Из-за стремительного роста больных гриппом в Корецком районе Ровенской области сегодня закрыли все школы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Ровенской ОГА.

Решение об отмене мер рассмотрят на следующей неделе.

В то же время в Березнивском районе обучение приостановили еще в двух учебных заведениях - Княжеском УВК и Сосновском. Со вчерашнего дня не пошли в школу ученики Млыновской гимназии.

Как сообщал УНН, карантин длится в Ровенском, Острожском, Радивиловском, Млиновском, Гощанском и Дубровицком районах, городах Ровно и Вараш.

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