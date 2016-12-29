На карантин закрыли все школы Корецкого района Ровенской области
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 29 декабря. УНН. Из-за стремительного роста больных гриппом в Корецком районе Ровенской области сегодня закрыли все школы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Ровенской ОГА.
Решение об отмене мер рассмотрят на следующей неделе.
В то же время в Березнивском районе обучение приостановили еще в двух учебных заведениях - Княжеском УВК и Сосновском. Со вчерашнего дня не пошли в школу ученики Млыновской гимназии.
Как сообщал УНН, карантин длится в Ровенском, Острожском, Радивиловском, Млиновском, Гощанском и Дубровицком районах, городах Ровно и Вараш.