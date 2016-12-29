На карантин закрили всі школи Корецького району Рівненщини
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 29 грудня. УНН. Через стрімкий ріст хворих на грип у Корецькому районі Рівненщини сьогодні закрили всі школи. Про це УНН повідомили у прес-службі Рівненської ОДА.
Рішення про відміну заходів розглянуть наступного тижня.
Водночас у Березнівському районі навчання призупинили ще в двох навчальних закладах – Князівському НВК та Соснівському. Відучора не пішли в школу учні Млинівської гімназії.
Як повідомляв УНН, карантин триває в Рівненському, Острозькому, Радивилівському, Млинівському, Гощанському та Дубровицькому районах, містах Рівне і Вараш.