На карантин закрили всі школи Корецького району Рівненщини

Рішення про відміну заходів розглянуть наступного тижня.

Водночас у Березнівському районі навчання призупинили ще в двох навчальних закладах – Князівському НВК та Соснівському. Відучора не пішли в школу учні Млинівської гімназії.

Як повідомляв УНН, карантин триває в Рівненському, Острозькому, Радивилівському, Млинівському, Гощанському та Дубровицькому районах, містах Рівне і Вараш.