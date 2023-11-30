На границе со Словакией фиксируют движение по перекрытию пункта пропуска словацкими дальнобойщиками

Уже зафиксировано движение по перекрытию словацкими дальнобойщиками главного пункта пропуска на границе Словакии с Украиной. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры, народный депутат Юлия Клименко во время брифинга в четверг, передает корреспондент УНН.

Они обещают перекрыть с завтрашнего дня, и уже говорят мне с границы, что уже началось движение по перекрытию границы также с этой страной (Словакией - ред.) - сказала Клименко.

Дополнение

Сообщалось, что с 1 декабря Ассоциация дальнобойщиков Словакии заблокирует пункт пропуска "Вишне Немецкое - Ужгород" на границе с Украиной.

Словацкие забастовщики уже дважды пытались заблокировать этот пункт пропуска для грузовиков.

Ранее

С 6 ноября польские перевозчики блокировали движение грузовиков на границе с Украиной в трех пунктах пропуска. Впоследствии расширили блокаду на еще один пункт пропуска.