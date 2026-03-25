На фронте зафиксировано почти 70 атак, враг активно действует на трех направлениях - Генштаб
Киев • УНН
Генштаб зафиксировал наибольшую активность врага на Покровском и Гуляйпольском направлениях. Под огнем оказались десятки городов Сумщины и Черниговщины.
С начала суток количество атак агрессора на фронте составило 69. Враг активно действует на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Агрессор обстреливает приграничные районы. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты: Прогресс, Червоное, Волфино, Бачевск, Гаврилова Слобода, Нововасильевка, Искрисковщина, Бруски, Малушино, Марчишина Буда, Коренек; Костобобров и Елино – в Черниговской области.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 45 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых – с применением РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении враг дважды атаковал в сторону населенных пунктов Зыбино и Охримовка.
На Купянском направлении противник один раз пытался улучшить свое положение в районе Песчаного.
На Лиманском направлении украинские воины отбивали четыре попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Копанки, Дробышево и Лиман.
На Славянском направлении оккупанты дважды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Закитного и Резниковки. Одна штурмовая операция продолжается.
На Краматорском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.
На Константиновском направлении захватчики совершили 11 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Софиевка, Ильиновка, Новопавловка и Торецкое.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 33 раза пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Покровск, Гришино, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Молодецкое, Орехово, Новопавловка. Продолжаются четыре вражеские атаки.
На Александровском направлении враг дважды наступал в сторону Александрограда и Красногорского. Наносил авиаудары в районах Великомихайловки, Гавриловки и Подгавриловки.
На Гуляйпольском направлении произошло 12 атак в сторону позиций наших защитников в районах Гуляйполя, Железнодорожного, Варваровки, Еленоконстантиновки. Три штурмовые действия врага продолжаются. Авиаударам подверглись районы населенных пунктов Воздвиженка, Копани, Гуляйпольское, Егоровка, Широкое, Новоселовка.
На Ореховском направлении враг наносил авиаудар в районе Любимовки и проводит одну штурмовую операцию в направлении Приморского.
На Приднепровском направлении оккупанты пытались атаковать в районе Антоновского моста.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются, резюмировали в Генштабе.
