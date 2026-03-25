"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченными
10:45 • 28825 просмотра
Поездка на выходные - интересные места в Одессе
25 марта, 09:00 • 45049 просмотра
Украина празднует День СБУ - факты из истории национальной спецслужбы
24 марта, 18:26 • 67422 просмотра
Опекуны, приемные родители или ДБСТ: кто может ухаживать за детьми без родительской опеки
24 марта, 17:38 • 56859 просмотра
Во Львове мужчина вывесил флаг Украины на балконе квартиры, поврежденной «шахедом»
24 марта, 16:18 • 55973 просмотра
Пасхальная корзина дорожает второй год подряд: экономист объяснил причины
24 марта, 15:46 • 54537 просмотра
В Молдове вводят чрезвычайное положение в энергетике – что происходит в стране
24 марта, 14:45 • 38321 просмотра
Кабмин присвоил ранг директору НАБУ в разгар коррупционного скандала с фиктивным отцовством
24 марта, 14:12 • 34099 просмотра
Баллистические "Сапсан" и FP-7 - как Украина строит новую ракетную силу
На фронте зафиксировано почти 70 атак, враг активно действует на трех направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 1326 просмотра

Генштаб зафиксировал наибольшую активность врага на Покровском и Гуляйпольском направлениях. Под огнем оказались десятки городов Сумщины и Черниговщины.

С начала суток количество атак агрессора на фронте составило 69. Враг активно действует на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Агрессор обстреливает приграничные районы. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты: Прогресс, Червоное, Волфино, Бачевск, Гаврилова Слобода, Нововасильевка, Искрисковщина, Бруски, Малушино, Марчишина Буда, Коренек; Костобобров и Елино – в Черниговской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 45 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых – с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды атаковал в сторону населенных пунктов Зыбино и Охримовка.

На Купянском направлении противник один раз пытался улучшить свое положение в районе Песчаного.

На Лиманском направлении украинские воины отбивали четыре попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Копанки, Дробышево и Лиман.

На Славянском направлении оккупанты дважды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Закитного и Резниковки. Одна штурмовая операция продолжается.

На Краматорском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.

На Константиновском направлении захватчики совершили 11 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Софиевка, Ильиновка, Новопавловка и Торецкое.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 33 раза пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Покровск, Гришино, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Молодецкое, Орехово, Новопавловка. Продолжаются четыре вражеские атаки.

На Александровском направлении враг дважды наступал в сторону Александрограда и Красногорского. Наносил авиаудары в районах Великомихайловки, Гавриловки и Подгавриловки.

На Гуляйпольском направлении произошло 12 атак в сторону позиций наших защитников в районах Гуляйполя, Железнодорожного, Варваровки, Еленоконстантиновки. Три штурмовые действия врага продолжаются. Авиаударам подверглись районы населенных пунктов Воздвиженка, Копани, Гуляйпольское, Егоровка, Широкое, Новоселовка.

На Ореховском направлении враг наносил авиаудар в районе Любимовки и проводит одну штурмовую операцию в направлении Приморского.

На Приднепровском направлении оккупанты пытались атаковать в районе Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются, резюмировали в Генштабе.

Антонина Туманова

