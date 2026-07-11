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На фронте за сутки произошло 215 боев, наибольшее количество атак враг провел на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 476 просмотра

За сутки 11 июля на фронте произошло 215 боевых столкновений. Наиболее активно российские войска атаковали на Покровском направлении, где украинские защитники отразили 33 атаки.

На фронте за сутки произошло 215 боев, наибольшее количество атак враг провел на Покровском направлении

С начала суток 11 июля на фронте произошло 215 боевых столкновений, наиболее активно российские войска атаковали на Покровском направлении. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным военных, оккупанты нанесли два ракетных удара с применением семи ракет, совершили 60 авиаударов, сбросили 160 управляемых авиабомб, использовали 5924 дрона-камикадзе и более 2100 раз обстреляли позиции Сил обороны и населенные пункты.

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Самое горячее было на Покровском направлении, где российские войска 33 раза пытались прорвать украинскую оборону. Также интенсивные бои продолжались на Славянском направлении, где украинские защитники отбили 12 атак, и на Константиновском, где враг совершил 12 штурмов.

По предварительным подсчетам Генштаба, на Покровском направлении украинские военные ликвидировали 48 оккупантов, еще 25 ранили. Также была уничтожена артиллерийская система, восемь единиц автомобильной техники, четыре единицы спецтехники, пункт управления беспилотниками и уничтожено или подавлено 257 вражеских дронов различных типов.

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Степан Гафтко

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