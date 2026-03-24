На фронте произошло 49 боестолкновений, 17 из которых на Покровском направлении - Генштаб

ukenru
14:45 • 3376 просмотра
Кабмин присвоил ранг директору НАБУ в разгар коррупционного скандала с фиктивным отцовством
Эксклюзив
14:12 • 9404 просмотра
Баллистические "Сапсан" и FP-7 - как Украина строит новую ракетную силу
Эксклюзив
13:42 • 15959 просмотра
Лизинг под прицелом: как в Украине пытаются обложить налогами операции за границей и применить двойное налогообложение
Эксклюзив
12:48 • 19660 просмотра
Частичное снятие санкций США с беларуси - большая проблема или позитив для Украины
Эксклюзив
12:22 • 15628 просмотра
Готовят ли Раду к затяжной войне - нардепы объяснили ситуацию
23 марта, 19:55 • 32105 просмотра
СБУ удалось ликвидировать агентурную сеть россиян, действовавших через религиозные общины, и предотвратить покушения - Зеленский
23 марта, 17:52 • 69052 просмотра
Дефицита дизельного топлива в Украине нет и не предвидится - эксперт
Эксклюзив
23 марта, 16:59 • 58256 просмотра
Биткойн стабилизируется – стоит ли вкладываться на фоне войн
Эксклюзив
23 марта, 16:01 • 56604 просмотра
Деэскалация на Ближнем Востоке – подешевеет ли бензин в Украине
23 марта, 15:57 • 51453 просмотра
россия планирует развернуть четыре станции управления БПЛА в беларуси, а также на оккупированных территориях Украины - Президент
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
1.2м/с
31%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Андрей Садовый
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепр (город)
Израиль
Львов
Реклама
УНН Lite
Умерла Валери Перрин – актриса «Супермена» и «Ленни», номинантка на Оскар11:52 • 17026 просмотра
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рожденияPhoto23 марта, 21:52 • 36853 просмотра
Юлии Вербе снова заблокировали Instagram - основной аккаунт с 3 млн подписчиков исчезPhoto23 марта, 18:36 • 35229 просмотра
Повар Эктор Хименес-Браво сообщил о смерти своей собаки ЧокоPhoto23 марта, 14:50 • 32522 просмотра
Умер звезда сериала "Баффи - истребительница вампиров" Николас Брендон21 марта, 13:45 • 81822 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
ATACMS

На фронте произошло 49 боестолкновений, 17 из которых на Покровском направлении - Генштаб

Киев • УНН

 • 1396 просмотра

С начала суток зафиксировано 49 боестолкновений, из которых 17 атак пришлось на Покровское направление. Оккупанты также обстреливают приграничье Сумщины и Черниговщины.

На фронте произошло 49 боестолкновений, 17 из которых на Покровском направлении - Генштаб

С начала суток количество атак российского агрессора составляет 49. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВС Украины по состоянию на 16:00 24 марта, пишет УНН.

Обстрелы приграничных территорий продолжаются. Сегодня в Сумской области подверглись ударам населенные пункты Толстодубово, Коренек, Суходол, Нескучное, Искрисковщина, Сосновка. В Черниговской области под обстрел попали Михальчина Слобода, Сеньковка, Блешня.

- говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг совершил 40 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал в районе Волчанска. Одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении противник совершил один штурм позиций наших войск в сторону Новоосинового.

На Лиманском направлении с начала суток враг дважды атаковал позиции наших защитников в сторону Лимана.

На Славянском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Краматорском направлении враг совершил одно наступательное действие в районе Миньковки.

На Константиновском направлении захватчики совершили девять наступательных действий в сторону Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Софиевки и Новопавловки. До сих пор продолжаются три боестолкновения.

25 из 34 ракет и 365 из 392 дронов обезвредили во время массированной атаки рф24.03.26, 09:09 • 4142 просмотра

Силы обороны с начала суток отражали 17 штурмовых действий врага на Покровском направлении в районах населенных пунктов Родинское, Гришино, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко. Три боестолкновения еще не завершены.

На Александровском направлении враг совершил четыре наступательных действия в районах населенных пунктов Терновое, Красногорское и Злагода.

На Гуляйпольском направлении произошло 13 атак в сторону населенных пунктов Доброполье, Зализничное, Гуляйпольское, Варваровка, Мирное, Еленоконстантиновка. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Новоселовка, Копани, Свобода, Егоровка, Широкое, Лесное.

На Ореховском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано. Враг нанес авиаудары по районам населенного пункта Орехов.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попыток врага продвигаться не фиксируется.

Ольга Розгон

Война в Украине
Село
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Государственная граница Украины
Волчанск
Сумская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Черниговская область
Украина
Константиновка