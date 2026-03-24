На фронте произошло 49 боестолкновений, 17 из которых на Покровском направлении - Генштаб
Киев • УНН
С начала суток зафиксировано 49 боестолкновений, из которых 17 атак пришлось на Покровское направление. Оккупанты также обстреливают приграничье Сумщины и Черниговщины.
С начала суток количество атак российского агрессора составляет 49. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВС Украины по состоянию на 16:00 24 марта, пишет УНН.
Обстрелы приграничных территорий продолжаются. Сегодня в Сумской области подверглись ударам населенные пункты Толстодубово, Коренек, Суходол, Нескучное, Искрисковщина, Сосновка. В Черниговской области под обстрел попали Михальчина Слобода, Сеньковка, Блешня.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг совершил 40 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал в районе Волчанска. Одно боестолкновение продолжается.
На Купянском направлении противник совершил один штурм позиций наших войск в сторону Новоосинового.
На Лиманском направлении с начала суток враг дважды атаковал позиции наших защитников в сторону Лимана.
На Славянском направлении противник наступательных действий не проводил.
На Краматорском направлении враг совершил одно наступательное действие в районе Миньковки.
На Константиновском направлении захватчики совершили девять наступательных действий в сторону Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Софиевки и Новопавловки. До сих пор продолжаются три боестолкновения.
Силы обороны с начала суток отражали 17 штурмовых действий врага на Покровском направлении в районах населенных пунктов Родинское, Гришино, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко. Три боестолкновения еще не завершены.
На Александровском направлении враг совершил четыре наступательных действия в районах населенных пунктов Терновое, Красногорское и Злагода.
На Гуляйпольском направлении произошло 13 атак в сторону населенных пунктов Доброполье, Зализничное, Гуляйпольское, Варваровка, Мирное, Еленоконстантиновка. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Новоселовка, Копани, Свобода, Егоровка, Широкое, Лесное.
На Ореховском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано. Враг нанес авиаудары по районам населенного пункта Орехов.
На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попыток врага продвигаться не фиксируется.
