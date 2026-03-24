Публікації
Україна під найдовшою повітряною атакою: експерт прокоментував нову ворожу стратегію та чого чекати далі
Ексклюзив
18:45 • 942 перегляди
Туберкульоз - з якими симптомами звертатися до лікаря, де отримати лікування та як вакцинувати дитинуPhoto15:18 • 19215 перегляди
Лізинг під прицілом: як в Україні намагаються обкласти податками операції за кордоном і застосувати подвійне оподаткування
Ексклюзив
13:42 • 40003 перегляди
Часткове зняття санкцій США з білорусі - велика проблема чи позитив для України
Ексклюзив
24 березня, 12:48 • 37151 перегляди
Недосконалість законодавства стримує масштабування Defence City - позиція експертів 24 березня, 11:15 • 56024 перегляди
На фронті відбулося 49 боєзіткнень, 17 з яких на Покровському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

 • 3170 перегляди

Від початку доби зафіксовано 49 боєзіткнень, з яких 17 атак припало на Покровський напрямок. Окупанти також обстрілюють прикордоння Сумщини та Чернігівщини.

На фронті відбулося 49 боєзіткнень, 17 з яких на Покровському напрямку - Генштаб

Від початку доби кількість атак російського агресора становить 49. Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗС України станом на 16:00 24 березня, пише УНН.

Обстріли прикордонних територій тривають. Сьогодні в Сумській області зазнали ударів населені пункти Товстодубове, Кореньок, Суходіл, Нескучне, Іскрисківщина, Соснівка. У Чернігівській області під обстріл потрапили Михальчина Слобода, Сеньківка, Блешня

- йдеться у повідомленні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 40 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі атакував в районі Вовчанська. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку противник здійснив один штурм позицій наших військ в бік Новоосинового.

На Лиманському напрямку від початку доби ворог двічі атакував позиції наших захисників в бік Лиману

На Слов’янському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Краматорському напрямку ворог здійснив одну наступальну дію в районі Міньківки.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили дев’ять наступальних дій в бік Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Софіївки та Новопавлівки. Дотепер тривають три боєзіткнення.

Сили оборони з початку доби відбивали 17 штурмових дій ворога на Покровському напрямку в районах населених пунктів Родинське, Гришине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке та в бік населених пунктів Білицьке, Шевченко. Три боєзіткнення ще не завершено.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив чотири наступальні дії у районах населених пунктів Тернове, Красногірське та Злагода.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 13 атак у бік населених пунктів Добропілля, Залізничне, Гуляйпільське, Варварівка, Мирне, Оленокостянтинівка. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Новоселівка, Копані, Свобода, Єгорівка, Широке, Лісне.

На Оріхівському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано. Ворог завдав авіаударів по районах населеного пункту Оріхів.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не фіксується.

