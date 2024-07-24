Самой горячей сегодня оставалась ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, также враг достаточно активен на Лиманском, Краматорском и Времовском направлениях. Об этом сообщил Генштаб в вечерней сводке, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении враг пять раз атаковал неподалеку Глыбокого, Тихого и Сотницкого Казачка. Все атаки успешно отражены нашими защитниками.

На Купянском направлении захватчики в течение дня восемь раз пытались продвинуться к нашим позициям неподалеку Синьковки, Стельмаховки и Петропавловки. Семь атак противника отражены Силами обороны. Бои продолжаются.

На Лиманском направлении оккупанты атаковали 11 раз в районах Макеевки, Невского и Серебрянского леса. До сих пор идет одно боестолкновение, остальные - наши воины остановили.

На Северском направлении враг восемь раз в течение дня безуспешно пытался прорвать нашу оборону в районах Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. Бой в районе Верхнекаменского продолжается.

На Краматорском направлении активность агрессора вылилась в десять боевых столкновений. Семь атак вблизи Часового Яра, Нового и в направлении Новомаркового захлебнулись. Три боестолкновения продолжаются. Захватчики несут потери.

На Торецком направлении наши войска отражали шесть атак противника вблизи Северного и Нью-Йорка. Две атаки отбиты, противник успеха не имел, продолжаются бои в четырех локациях. Ситуация контролируемая.

Враг 27 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении, в частности, в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Волчье и Карловка. Шесть атак продолжаются.

На Кураховском направлении враг 29 раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявил в районе Константиновки и Парасковиевки, где украинские воины отбили 22 атаки, пять боестолкновений продолжается. Также до сих пор идут бои возле Красногоровки.

На Времовском направлении наши войска отражали 12 атак противника вблизи Константиновки и Водяного - семь атак отбито, еще пять продолжается.

Два раза оккупанты безуспешно штурмовали наши позиции на Ореховском направлении, вблизи Малой Токмачки и в направлении Новодаровки.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Две неудачные попытки штурмовать позиции украинских воинов были осуществлены агрессором сегодня.

Генштаб: на фронті відбулося 99 боєзіткнень, найактивніші бої на Покровському напрямку