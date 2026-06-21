На фронте более 200 боев за сутки - наиболее жарко на Покровском и Гуляйпольском направлениях

С начала суток 21 июня на фронте произошло 205 боевых столкновений. Наибольшую активность российские войска проявляли на Покровском, Гуляйпольском, Лиманском и Константиновском направлениях, сообщил Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

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В течение суток войска РФ нанесли два ракетных и 49 авиационных ударов, сбросили 154 управляемые авиабомбы, применили более 6 тысяч дронов-камикадзе и осуществили более 2 тысяч обстрелов.

На Покровском направлении оккупанты совершили 20 атак. По предварительным данным, украинские военные ликвидировали там 40 российских оккупантов, еще восемь ранили. Также была уничтожена артсистема, наземный роботизированный комплекс и несколько единиц техники противника.

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На Гуляйпольском направлении зафиксировано 25 вражеских атак, на Лиманском - 16, на Константиновском - также 16. Еще 12 попыток штурма Силы обороны отбили на Славянском направлении.

На других участках фронта существенных изменений в оперативной обстановке не зафиксировано.

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