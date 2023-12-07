На фронте 91 боестолкновение, 34 атаки врага отражены на Авдеевском направлении
Киев • УНН
Согласно утренней сводке Генерального штаба, на Авдеевском направлении Вооруженные силы Украины отбили 34 атаки врага, что является наибольшим показателем на всех направлениях; 91 боевое столкновение на всей линии фронта.
На фронте за прошедшие сутки произошло 91 боестолкновение, на Авдеевском направлении отражено 34 атаки российских войск - наибольшее количество по направлениям, говорится в утреннем отчете Генерального штаба ВСУ в четверг, пишет УНН.
За прошедшие сутки произошло 91 боестолкновение
Детали
На Купянском направлении украинские защитники отбили 7 атак врага в районе Синьковки Харьковской области.
На Лиманском направлении Силы обороны отбили 6 атак врага в районах Тернов, Веселого, Раздоловки Донецкой области.
На Бахмутском направлении наши воины отбили 12 атак врага в районах Богдановки, Клищеевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Украинские воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отбили 34 атаки противника в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного, Тоненького, Первомайского Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинскими защитниками отражено 17 атак.
На Шахтерском направлении нашими защитниками отражена одна атака врага в районе севернее Новодонецкого Донецкой области.
На Запорожском направлении Силы обороны отбили 6 атак противника в районах западнее Вербового, Новопрокоповки и Работино Запорожской области.
На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны, как указано, нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 удар по пункту управления и 3 удара по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 вертолету, 1 зенитно-ракетному комплексу, 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 складу боеприпасов и 2 артиллерийским средствам врага.
Дополнение
В небе над Украиной ночью уничтожили 15 из 18 вражеских "шахедов".
На фронте 91 боестолкновение, 34 атаки врага отражены на Авдеевском направлении
Согласно утренней сводке Генерального штаба, на Авдеевском направлении Вооруженные силы Украины отбили 34 атаки врага, что является наибольшим показателем на всех направлениях; 91 боевое столкновение на всей линии фронта.
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