На этапе Кубка мира по биатлону выступит Меркушина

Детали

Как отмечается, по состоянию здоровья в этот раз не выступят Юлия Джима и Ирина Петренко.

Состав сборной Украины на этап Кубка мира: Дарья Блашко, Анна Кривонос, Елена Белосюк, Анастасия Меркушина, Александра Меркушина.

Справка

Второй этап Кубка мира в австрийском Гохфильцене состоится с 8 по 11 декабря.

В программе будут спринты, гонки преследования и эстафеты.