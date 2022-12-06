На етапі Кубка світу з біатлону виступить Меркушина
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Став відомий склад жіночої збірної України з біатлону на другий етап Кубка світу, який пройде в Гохфільцені, у команди дебютує на рівні Кубка світу 17-річна Олександра Меркушина, повідомив головний тренер команди Олександр Кравченко, пише УНН.
Деталі
Як зазначається, за станом здоров'я цього разу не виступлять Юлія Джима та Ірина Петренко.
Склад збірної України на етап Кубка світу: Дар'я Блашко, Анна Кривонос, Олена Білосюк, Анастасія Меркушина, Олександра Меркушина.
Довідка
Другий етап Кубка світу у австрійському Гохфільцені відбудеться з 8-го до 11 грудня.
У програмі будуть спринти, гонки переслідування та естафети.