На етапі Кубка світу з біатлону виступить Меркушина

Деталі

Як зазначається, за станом здоров'я цього разу не виступлять Юлія Джима та Ірина Петренко.

Склад збірної України на етап Кубка світу: Дар'я Блашко, Анна Кривонос, Олена Білосюк, Анастасія Меркушина, Олександра Меркушина.

Довідка

Другий етап Кубка світу у австрійському Гохфільцені відбудеться з 8-го до 11 грудня.

У програмі будуть спринти, гонки переслідування та естафети.