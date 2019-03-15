На электростанции в Венесуэле произошел взрыв

"На электростанции Такаригуа, муниципалитет Брион, штат Миранда произошел взрыв", сообщает RCTV в Twitter.

Напомним, работа электросетей Венесуэлы полностью восстановлена. Об этом в эфире государственного телевидения сообщил министр связи и информации республики Хорхе Родригес.

7 марта без энергоснабжения остались жители 21 из 23 штатов Венесуэлы. Сбой произошел и в столице Каракасе, где из-за отключения электричества перестало работать метро. В результате погибли более 20 человек, а предприниматели понесли многомиллионные потери. Национальная ассамблея ввела в стране режим чрезвычайного положения, а президент объявил 12–13 марта дополнительными выходными днями в связи с проблемами с энергоснабжением.

Ahora...nos reportan una explosión en la sub-estacion eléctrica Tacarigua, Municipio Bríon, Estado Miranda. pic.twitter.com/B3Pz2l4Esx