На електростанції в Венесуелі стався вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. На електростанції Такарігуа в штат Міранда у Венесуелі стався вибух з послідуючим загорянням. Про це повідомляє УНН з посиланням на венесуельський телеканал RCTV.
"На електростанції Такарігуа, муніципалітет Брион, штат Міранда стався вибух", повідомив RCTV в Twitter.
Нагадаємо, робота електромереж Венесуели повністю відновлена. Про це в ефірі державного телебачення повідомив міністр зв’язку і інформації республіки Хорхе Родрігес.
7 березня без енергопостачання залишилися жителі 21 з 23 штатів Венесуели. Збій стався і в столиці Каракасі, де через відключення електрики перестало працювати метро. В результаті загинули понад 20 осіб, а підприємці зазнали багатомільйонних втрат. Національна асамблея ввела в країні режим надзвичайного стану, а президент оголосив 12-13 березня додатковими вихідними днями у зв’язку з проблемами з енергопостачанням.
Ahora...nos reportan una explosión en la sub-estacion eléctrica Tacarigua, Municipio Bríon, Estado Miranda. pic.twitter.com/B3Pz2l4Esx— RCTV (@rctv) 14 марта 2019 г.