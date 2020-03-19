На Дунае ограничили судоходство из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Дунайская Комиссия ограничила судоходство на Дунае из-за мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.
"Министерство инфраструктуры Украины получило письмо Дунайской Комиссии через Посольство Украины в Венгрии об ограничениях судоходства на Дунае, связанных с мерами, направленными на борьбу с распространением коронавируса COVID-19", - говорится в сообщении.
Итак, в письмо сообщается, что на территории Венгрии на водном пути реки Дунай и его судоходных притоках в портах и на причалах запрещается осуществлять причаливания, швартоваться и становиться на якорную стоянку с 24:00 14 марта 2020 года до дальнейших указаний:
- пассажирским судам с каютами;
- грузовым судам, которые не намерены осуществлять погрузку/разгрузку или перегрузки груза.
"При этом, грузовым судам разрешается осуществлять плавание в транзитном режиме и использовать якорные стоянки на водном пути р. Дунай и его судоходных притоках в портах и на причалах, только при соблюдении режима работы экипажа судов, при этом высадка на берег экипажа тоже запрещена", - отмечается в сообщении.
Также на территории Республики Сербии пограничные переходы водного пути р. Дунай (Апатин, Нови Сад, Белград, Голубац, Доны Милановац, Текийя, Кладово и Канийжа) будут временно закрыты.
"На пограничных переходах территории Республики Сербия водного пути р. Дунай (Бездан, Велико Градиште и Прахово) капитаном порта и пограничной службой будет выполняться контроль членов экипажа и пассажиров, прибывших из стран с высокой степенью распространения коронавируса", - говорится в сообщении.
Сообщается, что эти средства не применяются к участникам перевозок грузов и к лицам, которые получили от Министерства здравоохранения разрешение на въезд в Республику Сербия.
"На водном пути р. Дунай (Австрия) от 2223,1 до 1872,7 речного километра для судов во всех направлениях частично приостановлено судоходство по 16 марта 2020 года 00:00 до 22 марта 2020 год 20:00", - отмечается в сообщении.
Напомним, Польша временно упростила условия пересечения границы украинским грузовикам.