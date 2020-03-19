На Дунаї обмежили судноплавство через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Дунайська Комісія обмежила судноплавство на Дунаї через заходи спрямовані на боротьбу із поширенням коронавірусу COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства інфраструктури України.
"Міністерство інфраструктури України отримало лист Дунайської Комісії через Посольство України в Угорщині щодо обмежень судноплавства на Дунаї, пов’язаних із заходами, спрямованими на боротьбу із розповсюдженням коронавірусу COVID-19",- йдеться в повідомленні.
Отже, в лист повідомляється, що на території Угорщини на водному шляху річки Дунай та його судноплавних притоках в портах та на причалах забороняється здійснювати причалювання, швартуватися та ставати на якірну стоянку з 24:00 14 березня 2020 року до подальших вказівок:
— пасажирським суднам з каютами;
— вантажним суднам, які не мають наміру здійснювати завантаження/розвантаження або перевантаження вантажу.
"При цьому, вантажним суднам дозволяється здійснювати плавання в транзитному режимі та використовувати якірні стоянки на водному шляху р. Дунай та його судноплавних притоках в портах та на причалах, тільки при дотриманні режиму роботи екіпажу суден, при цьому висадка на беріг екіпажу теж заборонена", - зазначається в повідомленні.
Також на території Республіки Сербії прикордонні переходи водного шляху р. Дунай (Апатин, Нови Сад, Белград, Голубац, Дони Милановац, Текийя, Кладово и Канийжа) будуть тимчасово зачинені.
"На прикордонних переходах території Республіки Сербія водного шляху р. Дунай (Бездан, Велико Градиште і Прахово) капітаном порту та прикордонною службою буде виконуватись контроль членів екіпажу та пасажирів, які прибули з країн з високим ступенем розповсюдження коронавірусу", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що ці засоби не застосовуються до учасників перевезень вантажів і до осіб, які отримали від Міністерства охорони здоров’я дозвіл на в’їзд до Республіки Сербія.
"На водному шляху р. Дунай (Австрія) від 2223,1 до 1872,7 річкового кілометру для пасажирських суден в усіх напрямках частково призупинено судноплавство з 16 березня 2020 року 00:00 год до 22 березня 2020 год 20:00 год",- зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, Польща тимчасово спростила умови перетину кордону українським вантажівкам.