Хан: за проблемы с проверками е-деклараций ответственный Президент

"Проблема проверки электронных деклараций четко связана с Недоукомплектованность штата ответственного органа, а также с нехваткой необходимого оборудования, в том числе информационно-технического оборудования, и персонала, уметь им пользоваться", - отметил Йоханнес Хан.

Также по его словам, Президент должен лично отстаивать надлежащую проверку деклараций.

"Ответственность за это несут как соответствующие министерства, так и Президент как глава государства. Если он, как ключевое лицо прямо отстаивать такую ​​борьбу, это также может стать решающим фактором в пользу изменений", - подчеркнул Й.Хан.

Как писал УНН, по словам еврокомиссара у международного сообщества иссякает терпение из-за недоработки Украины по практическому воплощению борьбы с коррупцией.