Хан: за проблеми з перевірками е-декларацій відповідальний Президент

"Проблема перевірки електронних декларацій чітко пов’язана з недоукомплектованістю штату відповідального органу, а також із браком необхідного обладнання, зокрема інформаційно-технічного обладнання, та персоналу, який вмітиме ним користуватись", - зазначив Йоханнес Хан.

Також за його словами, Президент повинен особисто відстоювати належну перевірку декларацій.

"Відповідальність за це несуть як відповідні міністерства, так і Президент як глава держави. Якщо він, як ключова особа прямо відстоюватиме таку боротьбу, це також може стати вирішальним фактором на користь змін", - підкреслив Й.Хан.

Як писав УНН, за словами єврокомісара у міжнародної спільноти вичерпується терпіння через недопрацювання Україною практичного втілення боротьби з корупцією.