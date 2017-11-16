Хан: за проблеми з перевірками е-декларацій відповідальний Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко несе відповідальність за проблеми з перевірками електронних декларацій. Про це заявив єврокомісар з питань європейської політики сусідства та переговорів про розширення Йоханнес Хан в інтерв’ю каналу "Суспільний", передає УНН.
"Проблема перевірки електронних декларацій чітко пов’язана з недоукомплектованістю штату відповідального органу, а також із браком необхідного обладнання, зокрема інформаційно-технічного обладнання, та персоналу, який вмітиме ним користуватись", - зазначив Йоханнес Хан.
Також за його словами, Президент повинен особисто відстоювати належну перевірку декларацій.
"Відповідальність за це несуть як відповідні міністерства, так і Президент як глава держави. Якщо він, як ключова особа прямо відстоюватиме таку боротьбу, це також може стати вирішальним фактором на користь змін", - підкреслив Й.Хан.
Як писав УНН, за словами єврокомісара у міжнародної спільноти вичерпується терпіння через недопрацювання Україною практичного втілення боротьби з корупцією.