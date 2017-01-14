На дорогах государственного значения в западных областях ограничили движение грузовиков
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 14 января. УНН. С 8.45 14 января на всех автодорогах государственного значения в пределах Закарпатской области временно ограничили движение грузовиков в связи со сложными погодными условиями и с целью недопущения заторов в дорожном движении и оперативной расчистки дорог от снега. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УГосЧС в Закарпатской области, передает УНН.
Заторов и пострадавших из-за непогоды не зафиксировано. Кроме того, на автодорогах области продолжается буксировка транспортных средств, которые не могут самостоятельно преодолеть скользкие участки дорог. Для этого привлекли 11 единиц техники и 40 спасателей.
Также на территории Ивано-Франковской области для этой категории транспорта ограничено движение при въезде в Закарпатскую область со стороны Яблунецкого (автодорога Н-09 Мукачево-Львов) и Вишивского (автодорога Р-21 Долина-Хуст) перевалов. Об этом сообщили в Управлении безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины.
Напомним, как сообщал УНН, еще три лавины сошли в Закарпатской области, частично заблокировано движение на дороге Мукачево-Львов.