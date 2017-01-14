На дорогах державного значення у західних областях обмежили рух вантажівок
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 14 січня. УНН. З 8.45 14 січня на всіх автодорогах державного значення у межах Закарпатської області тимчасово обмежили рух вантажівок у зв’язку зі складними погодними умовами та з метою недопущення заторів в дорожньому русі і оперативного розчищення доріг від снігу. Про це йдеться у повідомленні прес-служби УДСНС у Закарпатській області, передає УНН.
Заторів та постраждалих через негоду не зафіксовано. Окрім того, на автошляхах області триває буксирування транспортних засобів, які не можуть самостійно здолати слизькі ділянки доріг. Для цього залучено 11 одиниць техніки та 40 рятувальників.
Також на території Івано-Франківської області для цієї категорії транспорту обмежено рух при в’їзді в Закарпаття зі сторони Яблунецького (автодорога Н-09 Мукачеве-Львів ) та Вишівського (автодорога Р-21 Долина-Хуст) перевалів. Про це повідомили в Управлінні безпеки дорожнього руху ДПД Національної поліції України.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, ще три лавини зійшло на Закарпатті, частково заблокований рух на дорозі Мукачеве-Львів.