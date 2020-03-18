В Донецкой области задержали мужчину, который под видом фокусов два года развращал мальчиков

КИЕВ. 18 марта. УНН. В Донецкой области задержали мужчину, который в течение двух лет звал к своему дому мальчиков 13-15 лет, и под видом демонстрации фокусов развращал их. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.