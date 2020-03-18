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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100872 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104185 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106198 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105146 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113864 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100971 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 105402 просмотра

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5 марта, 08:02 • 106676 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131587 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130457 просмотра

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В Донецкой области задержали мужчину, который под видом фокусов два года развращал мальчиков

В Донецкой области задержали мужчину, который под видом фокусов два года развращал мальчиков

Киев  •  УНН

 • 9909 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. В Донецкой области задержали мужчину, который в течение двух лет звал к своему дому мальчиков 13-15 лет, и под видом демонстрации фокусов развращал их. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

“Задержан мужчина, который в течение двух лет развращал несовершеннолетних детей... Досудебным расследованием установлено, что в течение 2018-2020 годов житель города Славянска под предлогом демонстрации фокусов заманивал в свой дом мальчиков в возрасте от 13 до 15 лет. Совершая с ними развратные действия, злоумышленник давал им по 50 грн и отпускал домой”, — говорится в сообщении.

Указано, что родители детей, узнав о действиях человека, обратились в полицию и по результатам проведенных следственных розыскных действий, злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УК Украины.

Отмечается, что во процессуальным руководством Славянской местной прокуратуры расследуется уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних, совершенное в отношении малолетнего) УК Украины.

“Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей”, — сообщили в пресс-службе.

Напомним, в Сумской области задержали мужчину за растление малолетней.

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