В Донецкой области задержали мужчину, который под видом фокусов два года развращал мальчиков
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В Донецкой области задержали мужчину, который в течение двух лет звал к своему дому мальчиков 13-15 лет, и под видом демонстрации фокусов развращал их. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
“Задержан мужчина, который в течение двух лет развращал несовершеннолетних детей... Досудебным расследованием установлено, что в течение 2018-2020 годов житель города Славянска под предлогом демонстрации фокусов заманивал в свой дом мальчиков в возрасте от 13 до 15 лет. Совершая с ними развратные действия, злоумышленник давал им по 50 грн и отпускал домой”, — говорится в сообщении.
Указано, что родители детей, узнав о действиях человека, обратились в полицию и по результатам проведенных следственных розыскных действий, злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УК Украины.
Отмечается, что во процессуальным руководством Славянской местной прокуратуры расследуется уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних, совершенное в отношении малолетнего) УК Украины.
“Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей”, — сообщили в пресс-службе.
Напомним, в Сумской области задержали мужчину за растление малолетней.