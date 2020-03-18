На Донеччині затримали чоловіка, який під виглядом фокусів два роки розбещував хлопчиків

КИЇВ. 18 березня. УНН. На Донеччині затримали чоловіка, який впродовж двох років звав до свого будинку хлопчиків 13-15 років, і під виглядом демонстрації фокусів розбещував їх. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.