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На Донеччині затримали чоловіка, який під виглядом фокусів два роки розбещував хлопчиків

На Донеччині затримали чоловіка, який під виглядом фокусів два роки розбещував хлопчиків

Київ • УНН

 • 9909 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. На Донеччині затримали чоловіка, який впродовж двох років звав до свого будинку хлопчиків 13-15 років, і під виглядом демонстрації фокусів розбещував їх. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

“Затримано чоловіка, який протягом двох років розбещував неповнолітніх дітей... Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2018-2020 років мешканець міста Слов’янська під приводом демонстрації фокусів заманював до свого будинку хлопчиків віком від 13 до 15 років. Вчиняючи із ними розпусні дії, зловмисник давав їм по 50 грн та відпускав додому”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що батьки дітей, дізнавшись про дії чоловіка, звернулись до поліції та за результатами проведених слідчих розшукових дій, зловмисника затримано в порядку ст. 208 КК України.

Зазначається, що під процесуальним керівництвом Слов’янської місцевої прокуратури розслідується кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх, вчинене щодо малолітньої особи) КК України.

“Досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, — повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, на Сумщині затримали чоловіка за розбещення малолітньої.

Українські Національні Новини

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