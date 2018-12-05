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В Донецкой области водитель сбил трех школьников

Киев • УНН

 • 10303 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В городе Бахмут Донецкой области водитель совершил наезд на трех 11-летних детей-пешеходов. Об этом сообщила пресс-служба Бахмутского отдела полиции Донецкой области, передает УНН.

В Донецкой области водитель сбил трех школьников

“Дорожно-транспортное происшествие произошло около 8 утра. Водитель автомобиля ВАЗ 2115, двигаясь по улице Леваневского, совершил наезд на трех 11-летних детей-пешеходов, которые пересекали проезжую часть. В результате ДТП несовершеннолетние получили травмы и сейчас доставлены в медучреждения на диагностику”, - сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, на месте работает следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции. Также сейчас решается вопрос о внесении данного факта в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 286 “Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами” Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в конце ноября автомобиль Porsche сбил 12-летнюю девочку в Ужгороде, из-за чего пострадавшая попала в больницу.

В конце августа в Днепре водитель маршрутки совершил наезд на пешеходов — семью с маленькими детьми, — которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

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