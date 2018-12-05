На Донеччині водій збив трьох школярів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. В місті Бахмут Донецької області водій скоїв наїзд на трьох 11-річних дітей-пішоходів. Про це повідомила прес-служба Бахмутського відділу поліції Донецької області, передає УНН.
“Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 8 ранку. Водій автомобіля ВАЗ 2115, рухаючись по вулиці Леваневського, скоїв наїзд на трьох 11-річних дітей-пішоходів, які перетинали проїжджу частину. В результаті ДТП неповнолітні отримали травми та наразі доставлені до медустанови на діагностику”, — повідомили у прес-службі.
За даними відомства, на місці працює слідчо-оперативна група Бахмутського відділу поліції. Також наразі вирішується питання про внесення даного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 286 “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами” Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, в кінці листопада автомобіль Porsche збив 12-річну дівчинку в Ужгороді, через що постраждала потрапила до лікарні.
Наприкінці серпня у Дніпрі водій маршрутки скоїв наїзд на пішоходів - сім'ю з маленькими дітьми, - які переходили дорогу по пішохідному переходу.