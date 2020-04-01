В Донецкой области обнаружили седьмой случай заражения COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Седьмой лабораторно подтвержденный случай заражения COVID-19 зафиксирован в Донецкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу главы Донецкой ОГА Павла Кириленко в Facebook.
Сообщается, что 67-летняя жительница Белозерска контактировала с родственником, который вернулся из-за границы. Она госпитализирована в инфекционную больницу Мирнограда.
Состояние больной на вечер среды врачи оценивают как средней тяжести.
Напомним, в Украине зафиксировано 794 случая коронавирусной болезни, 20 человек умерли.