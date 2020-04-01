На Донеччині виявили сьомий випадок зараження COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Сьомий лабораторно підтверджений випадок зараження COVID-19 зафіксовано на Донеччині. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку голови Донецької ОДА Павла Кириленка у Facebook.
Повідомляється, що 67-річна мешканка Білозерська контактувала з родичем, який повернувся із закордону. Вона госпіталізована до інфекційної лікарні Мирнограду.
Стан хворої на вечір середи лікарі оцінюють як середньої важкості.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 794 випадки коронавірусної хвороби, 20 людей померли.