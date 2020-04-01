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14:22 • 40885 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

12:11 • 134688 перегляди

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Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

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20 березня, 08:24 • 148124 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

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20 березня, 07:00 • 161387 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

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20 березня, 06:55 • 148535 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 180230 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 143768 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 149449 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

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19 березня, 08:45 • 149121 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

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На Донеччині виявили сьомий випадок зараження COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Сьомий лабораторно підтверджений випадок зараження COVID-19 зафіксовано на Донеччині. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку голови Донецької ОДА Павла Кириленка у Facebook.

Повідомляється, що 67-річна мешканка Білозерська контактувала з родичем, який повернувся із закордону. Вона госпіталізована до інфекційної лікарні Мирнограду.

Стан хворої на вечір середи лікарі оцінюють як середньої важкості.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 794 випадки коронавірусної хвороби, 20 людей померли.

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