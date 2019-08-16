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В Донецкой области прошли учения танковых подразделений

Киев  •  УНН

 • 27272 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. На одном из военных полигонов Донецкой области произошло инструкторско-методическое занятие по организации профессиональной подготовки танковых подразделений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию прессслужбы Министерства обороны Украины.

В первой части учебного дня участники ознакомились с методическими рекомендациями по качественного обслуживания техники, обустройство инфраструктуры для размещения личного состава.

После теоретической подготовки началась практическая часть инструкторско-методического занятия. В рамках выполнения контрольных упражнений экипажи Т-64Б демонстрировали присутствующим навыки индивидуальной подготовки и профессиональное мастерство при выполнении поставленной задачи. Наглядный показ проходил поочередно в составе двух экипажей.

В рамках следующего этапа экипажи боевых машин на время должны были преодолеть 400-метрову полосу препятствий с боекомплектом. Участники занятия не только следили за тем, как выполнялись упражнения, а имели возможность задать вопросы и получить ответы по обустройству искусственных препятствий: участки для бега с автомобильных шин, с проволочной сеткой на низких кольях, заболоченной местности с импровизированными пнями, разрушенной лестнице и тому подобное. Также они осмотрели учебные места по метанию ручных гранат, разборке-сборке личного оружия и выполнения учебных упражнений по стрельбе.

Кульминацией дня, конечно, стали стрельбы штатным артиллерийским выстрелом “с ходу”. Согласно условиям выполнения контрольной упражнения танкисты должны были загрузить боекомплект, по команде начать движение и осуществить три пушечных выстрела по движущимся мишеням, а из курсового пулемета калибра 7,62 мм по ростовым фигурам и расчетам противотанкистов.

Инструкторско-методическое занятие завершилось подведением итогов и определением наиболее эффективных способов ведения различных видов боя, установлением общего понимания и методик отработки вопросов по организации профессиональной подготовки танковых подразделений, привлеченных к проведению операции Объединенных сил.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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