В Донецкой области прошли учения танковых подразделений
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. На одном из военных полигонов Донецкой области произошло инструкторско-методическое занятие по организации профессиональной подготовки танковых подразделений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию прессслужбы Министерства обороны Украины.
В первой части учебного дня участники ознакомились с методическими рекомендациями по качественного обслуживания техники, обустройство инфраструктуры для размещения личного состава.
После теоретической подготовки началась практическая часть инструкторско-методического занятия. В рамках выполнения контрольных упражнений экипажи Т-64Б демонстрировали присутствующим навыки индивидуальной подготовки и профессиональное мастерство при выполнении поставленной задачи. Наглядный показ проходил поочередно в составе двух экипажей.
В рамках следующего этапа экипажи боевых машин на время должны были преодолеть 400-метрову полосу препятствий с боекомплектом. Участники занятия не только следили за тем, как выполнялись упражнения, а имели возможность задать вопросы и получить ответы по обустройству искусственных препятствий: участки для бега с автомобильных шин, с проволочной сеткой на низких кольях, заболоченной местности с импровизированными пнями, разрушенной лестнице и тому подобное. Также они осмотрели учебные места по метанию ручных гранат, разборке-сборке личного оружия и выполнения учебных упражнений по стрельбе.
Кульминацией дня, конечно, стали стрельбы штатным артиллерийским выстрелом “с ходу”. Согласно условиям выполнения контрольной упражнения танкисты должны были загрузить боекомплект, по команде начать движение и осуществить три пушечных выстрела по движущимся мишеням, а из курсового пулемета калибра 7,62 мм по ростовым фигурам и расчетам противотанкистов.
Инструкторско-методическое занятие завершилось подведением итогов и определением наиболее эффективных способов ведения различных видов боя, установлением общего понимания и методик отработки вопросов по организации профессиональной подготовки танковых подразделений, привлеченных к проведению операции Объединенных сил.