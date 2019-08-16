На Донеччині відбулися навчання танкових підрозділів

ukru
04:30 • 35938 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 114447 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 150855 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 140089 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 209368 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 155435 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 185171 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 172704 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130657 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173572 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
 м/с
62 %
756 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

22 березня, 00:15 • 64555 перегляди
Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

01:42 • 51089 перегляди
Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

02:48 • 61342 перегляди
100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

03:14 • 44577 перегляди
ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

06:13 • 39450 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 138263 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 209362 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 185168 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 172700 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 140962 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 18:19 • 114437 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 102387 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 74015 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 125809 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 116454 перегляди
Актуальне
На Донеччині відбулися навчання танкових підрозділів

На Донеччині відбулися навчання танкових підрозділів

Київ • УНН

 • 27273 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. На одному з військових полігонів Донеччини відбулося інструкторсько-методичне заняття з організації фахової підготовки танкових підрозділів. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію пресслужби Міністерства оборони України.

У першій частині навчального дня учасники ознайомилися із методичними рекомендаціями щодо якісного обслуговування техніки, облаштування інфраструктури для розміщення особового складу.

Після теоретичної підготовки розпочалася практична частина інструкторсько-методичне заняття. В межах виконання контрольних вправ екіпажі Т-64Б демонстрували присутнім навички з індивідуальної підготовки та професійну майстерність під час виконання поставленого завдання. Наочний показ проходив почергово у складі двох екіпажів.

В межах наступного етапу екіпажі бойових машин на час мали подолати чотиристаметрову смугу перешкод з боєкомплектом. Учасники заняття не лише слідкували за тим, як виконувалася вправа, а мали можливість задати питання й отримати відповіді щодо облаштування штучних перешкод: ділянки для бігу із автомобільних шин, з дротяною сіткою на низьких кілках, заболоченої місцевості з імпровізованими пеньками, зруйнованою драбиною тощо. Також вони оглянули навчальні місця з кидання ручних гранат, розбирання-збирання особистої зброї та виконання навчальних вправ зі стрільб.

Кульмінацією дня, звичайно, стали стрільби штатним артилерійським пострілом «з ходу». Згідно з умовами виконання контрольної вправи танкісти мали завантажити боєкомплекту, за командою розпочати рух та здійснити три гарматні постріли по рухомих мішенях, а з курсового кулемета калібру 7,62 мм по ростових фігурах та розрахунку протитанкістів.

Інструкторсько-методичне заняття завершилося підбиттям підсумків та визначенням найбільш ефективних способів ведення різних видів бою, встановленням загального розуміння і методик відпрацювання питань з організації фахової підготовки танкових підрозділів, залучених до проведення операції Об’єднаних сил.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Мультимедіа

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,331.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,988.06