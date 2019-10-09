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В Донецкой области трех боевиков "ДНР" посадили на 9 лет

Киев • УНН

 • 9907 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. В Донецкой области до девяти лет лишения свободы осуждены трое участников незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В Донецкой области трех боевиков "ДНР" посадили на 9 лет

Следователи СБУ установили, что трое жителей Донецкой области в 2014 году, чтобы подзаработать денег, добровольно вступили в террористическую группировку "Казачий союз "Регион войска Донского ДНР". Они занимали должности стрелков и разведчика, были вооружены бронированной техникой, гранатометами и минометами.

Боевики участвовали в боевых действиях против сил антитеррористической операции. В начале своего "боевого пути" участники НЗФ получали вознаграждение в размере почти десяти тысяч российских рублей, но впоследствии им пришлось служить бесплатно.

После того как среди различных групп боевиков начали возникать конфликты, их группировки были расформированы, а сами защитники "русского мира" потеряли интерес к службе. Впоследствии они сбежали от своих главарей и скрывались у родственников на подконтрольной украинской власти территории.

В 2018 году сотрудники Службы безопасности Украины задержали боевиков на территории Донецкой области. В ходе обысков в квартирах и домах, где скрывались злоумышленники, правоохранители обнаружили фотоснимки, видеозаписи, военные награды и другие доказательства их причастности к террористической деятельности.

После рассмотрения собранных СБУ материалов суд признал задержанных виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической деятельности) Уголовного кодекса Украины, и приговорил к девяти годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, начальник Донецкого городского управления МВД "ДНР" заочно приговорен к 10 годам за решеткой с конфискацией имущества.

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