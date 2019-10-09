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На Донеччині трьох бойовиків "ДНР" ув’язнили на 9 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. На Донеччині до дев’яти років позбавлення волі засуджено трьох учасників незаконних збройних формувань терористичної організації "ДНР". Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.

На Донеччині трьох бойовиків "ДНР" ув’язнили на 9 років

Слідчі СБУ встановили, що троє мешканців Донецької області у 2014 році, щоб підзаробити грошей, добровільно вступили до терористичного угруповання "Казачий союз "Область войска Донского ДНР". Вони займали посади стрільців та розвідника, були озброєні броньованою технікою, гранатометами і мінометами.

Бойовики брали участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції. На початку свого "бойового шляху" учасники НЗФ отримували винагороду в розмірі майже десяти тисяч російських рублів, але згодом їм довелося служити безкоштовно.

Після того як серед різних груп бойовиків почали виникати конфлікти, їх угруповання були розформовані, а самі захисники "русского мира" втратили інтерес до служби. Згодом вони втекли від своїх ватажків і переховувались у родичів на підконтрольній українській владі території.

У 2018 році співробітники Служби безпеки України затримали бойовиків на території Донеччини. У ході обшуків у квартирах і будинках, де переховувались зловмисники, правоохоронці виявили фотознімки, відеозаписи, військові нагороди та інші докази їх причетності до терористичної діяльності.

Після розгляду зібраних СБУ матеріалів суд визнав затриманих винними у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь в терористичній діяльності) Кримінального кодексу України, та засудив до дев’яти років позбавлення волі.
Вирок набув законної сили.

Нагадаємо, начальника Донецького міського управління МВС “ДНР” заочно засуджено до 10 років за гратами з конфіскацією майна.

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