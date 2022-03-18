В Донецкой области оккупанты убили 12 человек, еще 38 ранены

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"Сегодня больше всего от российских снарядов пострадал Краматорск: здесь русские убили 5 и ранили 25 мирных жителей.

В Авдеевке русские убили 2 и ранили 4 человек, в Покровске - выбили 1 человека и ранили 6. Есть один пострадавший в Степному и один в Бахмуте. Кроме того, удалось уточнить информацию о 4 погибших и 1 раненого в Мариуполе и 1 погибшего в Нетайловому.

Точное количество погибших в Мариуполе и Волновахе установить пока невозможно", - об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко.