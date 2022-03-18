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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 46809 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 95048 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 131763 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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1 квітня, 11:39 • 183076 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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1 квітня, 10:23 • 179327 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 175392 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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1 квітня, 09:22 • 151072 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 116467 перегляди

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1 квітня, 07:46 • 109345 перегляди

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1 квітня, 05:30 • 315084 перегляди

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На Донеччині окупанти вбили 12 людей, ще 38 поранені

На Донеччині окупанти вбили 12 людей, ще 38 поранені

Київ • УНН

 • 100064 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Місцевий голова ОВА Павло Кириленко у своєму Telegram повідомив про жертви, які зазнало цивілльне населення від обстрілів окупантів. Про це інформує УНН.

Цитата

"Сьогодні найбільше від російських снарядів постраждав Краматорськ: тут росіяни убили 5 і поранили 25 мирних мешканців.

В Авдіївці росіяни вбили 2 і поранили 4 людей, в Покровську – вибили 1 людину і поранили 6. Є один постраждалий в Степному і один в Бахмуті. Крім того, вдалося уточнити інформацію щодо 4 загиблих і 1 пораненого у Маріуполі та 1 загиблого у Нетайловому.

Точну кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо", - про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Українські Національні Новини

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