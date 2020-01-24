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В Донецкой области ликвидировали информаторскую сеть "ДНР"

Киев • УНН

 • 14313 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Контрразведчики пресекли деятельность информаторской сети незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР", которая действовала в Лиманском районе Донецкой области. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

В Донецкой области ликвидировали информаторскую сеть "ДНР"

Оперативники и следователи спецслужбы установили личности двух информаторок террористов - жительниц Лимана, которые тесно сотрудничали с боевиками. Обе женщины прошли подробный инструктаж в Донецке, который посещали якобы по личным делам. Кураторы отработали им задачи, каналы связи, согласовали условный "сленг" для передачи нужных террористам данных.

По задачами кураторов диверсионно-разведывательного подразделения "ДНР" сообщницы собирали и средствами электронной связи, передавали сведения о подразделениях ВСУ, их численности, вооружении, местах дислокации и направлении перемещения в районе проведения ООС, прежде всего железнодорожным сообщением. Полученные данные российские наемники использовали для планирования военных действий и диверсий.

В конце прошлого года в рамках начатого уголовного производства следователи и контрразведчики СБУ задержали одну из информаторок боевиков в Лимане. Сейчас к ней "присоединилась" ее сообщница.

Во время обысков правоохранители изъяли доказательные материалы, подтверждающие агентурную деятельность задержанных в пользу НВФ террористической организации "ДНР".

Обоим фигуранткам уголовного производства сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации и содействие ее деятельности) Уголовного кодекса Украины. Контрразведчики СБУ установили также лица боевиков-кураторов, с которыми сотрудничали задержанные. Их участие в деятельности террористической организации задокументировано в пределах досудебного расследования по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины. Им также сообщено о подозрении в совершении инкриминируемых им преступлений.

Напомним, двое осведомителей незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР", задержанные контрразведкой Службы безопасности Украины, получили тюремные сроки.

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