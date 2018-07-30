В Донецкой области двух дебоширов посадили в тюрьму на 5 и 6 лет

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КИЕВ. 30 июля. УНН. Участников массовой драки в одном из парков Покровска (бывший город Красноармейск) приговорили к 6 и 5 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает УНН.

“Суд, исследовав предоставленные прокурором Красноармейской местной прокуратуры доказательства, признал 42-летнего мужчину виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 121 (причинение тяжкого телесного повреждения), ч.3 ст. 296 (хулиганские действия, совершенные группой лиц и связанные с сопротивлением гражданам, которые прекращали хулиганские действия) УК Украины, и приговорил к 6 годам 6 месяцам лишения свободы, а его подельника — до 5 лет”, - говорится в сообщении.

Установлено, что в июне 2014 года 42-летний житель Покровска, находясь в одном из городских парков в состоянии алкогольного опьянения, проходил мимо незнакомой пару молодых людей и вмешался в их разговор. На просьбы не вмешиваться в диалог, злоумышленник беспричинно нанес несколько ударов руками мужчине в область головы, от чего последний упал на асфальт и потерял сознание, но это не остановило пьяного мужчину и он продолжил избиение уже ногами.

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Впоследствии хулиган позвонил своему несовершеннолетнему сыну, который вместе с товарищем подошли к нему и тоже стали бить незнакомца. Женщина, которая находилась рядом с потерпевшим, от одного из нападавших получила удар в лицо.

В это время к месту происшествия подошел посетитель парка, который отдыхал неподалеку с беременной женой, ребенком и матерью. На его замечания и просьбы оставить избитого мужчину в покое, троица не отреагировала. С целью пресечения незаконных действий и защиты себя и окружающих, человек стал угрожать хулиганам травматическим оружием, которое имел при себе на законных основаниях, а затем выстрелил инициатору драки в ногу.

Разъяренные злоумышленники начали преследовать его и, догнав на детской площадке, вместе с еще двумя друзьями, нанесли несколько ударов мужчине на глазах у его родных и присутствующих на площадке детей.

В результате решением суда двух фигурантов дела приговорили к 6 и 5 годам заключения. К третьему фигуранту, который на момент совершения преступления был несовершеннолетним, суд применил ЗУ “Об амнистии”. Еще одного из хулиганов объявили в розыск.

Напомним, 26 июля киевская полиция предварительно квалифицировала стрельбу на Печерске как хулиганство.

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