На Донеччині до 5 і 6 років тюрми засудили двох розбишак

“Суд, дослідивши надані прокурором Красноармійської місцевої прокуратури докази, визнав 42-річного чоловіка винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 121 (спричинення тяжкого тілесного пошкодження), ч.3 ст. 296 (хуліганські дії, скоєні групою осіб та пов’язані з опором громадянам, які припиняли хуліганські дії) КК України, та засудив до 6 років 6 місяців позбавлення волі, а його поплічника — до 5 років”, — йдеться у повідомленні.

Установлено, що у червні 2014 року 42-річний мешканець Покровська, перебуваючи в одному із міських парків стані алкогольного сп’яніння, проходив повз незнайому пару молодих людей та втрутився у їх розмову. На прохання не втручатися у діалог, зловмисник безпричинно наніс декілька ударів руками чоловіку в область голови, від чого останній впав на асфальт та знепритомнів, але це не зупинило п’яного чоловіка та він продовжив побиття вже ногами.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Двох молодиків судитимуть за побиття прикордонників у Маріуполі

Згодом хуліган подзвонив своєму неповнолітньому синові, який разом із товаришем підійшли до нього та теж стали бити незнайомця. Жінка, яка знаходилася поруч із потерпілим, від одного з нападників отримала удар в обличчя.

У цей час до місця події підійшов відвідувач парку, який відпочивав неподалік з вагітною дружиною, дитиною та матір’ю. На його зауваження та прохання залишити побитого чоловіка у спокої, трійця не реагувала. З метою припинення незаконних дій та захисту себе та оточуючих, чоловік став погрожувати хуліганам травматичною зброєю, яку мав при собі на законних підставах, а потім вистрілив ініціатору бійки у ногу.

Розлючені зловмисники почали переслідувати його та, наздогнавши на дитячому майданчику, разом з іще двома друзями, завдали кількох ударів чоловіку на очах у його рідних та присутніх на майданчику дітей.

У результаті рішенням суду двух фігурантів справи засудили до 6 і 5 років ув'язнення. До третього фігуранта, який на момент скоєння злочину був неповнолітнім, суд застосував ЗУ „Про амністію“. Ще одного з хуліганів оголошено у розшук.

Нагадаємо, 26 липня київська поліція попередньо кваліфікувала стрілянину на Печерську як хуліганство.