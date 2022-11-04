Донецкая область: оккупанты ударили ракетами по школе в Покровске

Цитата



"Больше всего от россиян пострадал Покровск - ракетными ударами повреждена школа и не менее 22 дома. 1 гражданский погиб, еще 6 получили ранения. На Горловском в Бахмуте россияне убили по меньшей мере 3 человека, ранили еще 5. Повреждены 9 частных домов и 1 многоэтажка", - написал Кириленко.



Детали



По данным главы ОВА, на Волновахском направлении под обстрелы попал Угледар - уничтожена подстанция, повреждены 5 домов.

На Донецком направлении без пострадавших. В Марьинской громаде под огнем Марьинка, Красногоровка, Константиновка и Максимилианковка. В Очеретинской громаде - окрестности Первомайского. В Авдеевке были одиночные прилеты ночью, а утром - обстрелы из артиллерии и "Градов" по центру города.

В Торецке поврежден 1 дом - без жертв. В Соледарской громаде было громко возле Бахмутского и Яковлевки, в Светлодарской - на станции Майорск. Также продолжаются массированные обстрелы Торского и Заречного в Лиманской громаде.

Напомним

3 ноября в Донецкой области обнаружили тело еще одного гражданского, которого убили российские войска во время оккупации.