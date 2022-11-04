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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ
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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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Донеччина: окупанти вдарили ракетами по школі у Покровську

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 • 214662 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Російські окупанти завдали ракетних ударів по Покровську Донецької області – пошкодили школу і 22 будинки. Про це в Telegram повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує УНН.

Цитата

"Найбільше від росіян постраждав Покровськ - ракетними ударами пошкоджено школу і щонайменше 22 будинки. 1 цивільний загинув, ще 6 отримали поранення. На Горлівському у Бахмуті росіяни вбили щонайменше 3 людей, поранили ще 5. Пошкоджено 9 приватних будинків і 1 багатоповерхівка", - написав Кириленко. 

Деталі

За даними голови ОВА, на Волноваському напрямку під обстріли потрапив Вугледар - знищено підстанцію, пошкоджено 5 будинків.

На Донецькому напрямку без постраждалих. У Мар'їнській громаді під вогнем Мар'їнка, Красногорівка, Костянтинівка і Максимільянівка. В Очеретинській громаді - околиці Первомайського. В Авдіївці були поодинокі прильоти вночі, а вранці - обстріли з артилерії та Градів по центру міста.

У Торецьку пошкоджено 1 будинок - без жертв. У Соледарській громаді було гучно біля Бахмутського і Яковлівки, у Світлодарській - на станції Майорськ. Також тривають масовані обстріли Торського і Зарічного в Лиманській громаді.

Нагадаємо

3 листопада на Донеччині виявили тіло ще одного цивільного, якого вбили російські війська під час окупації.

Українські Національні Новини

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