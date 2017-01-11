На Донбассе зафиксирован рост недовольства населения из-за мародерства боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В населенном пункте Новогригорьевка на Донбассе растет уровень недовольства среди населения из-за мародерства со стороны боевиков. Об этом на своей странице в Facebook сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, предает УНН.
"В н.п. Новогригорьевка (Бахмутский район Донецкой области, вблизи Дебальцево) растет недовольство населения массовыми случаями мародерства со стороны боевиков "7-й омсбр". В частности, мародеры грабят частные дома, гаражи, придомовые постройки, вынося все имущество. Эти действия часто проводятся открыто, недовольство хозяев "нейтрализуется" мародерами угрозой применения оружия", - говорится в сообщении.
В то же время, как отмечается, в "военной комендатуре" оккупантов в Дебальцево в ответ на многочисленные обращения граждан обещают "принять меры", однако на самом деле мародеров в их действиях никто не ограничивает.
Как сообщал УНН, жители Алчевска и Кадиевки проводили стихийные митинги против мародерства, насилия и грабежей со стороны боевиков.