На Донбасі зафіксовано зростання невдоволення населення через мародерство бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. У населеному пункті Новогригорівка на Донбасі зростає рівень невдоволення серед населення через мародерство з боку бойовиків. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук, предає УНН.
"У н.п. Новогригорівка (Бахмутський район Донецької області, поблизу Дебальцевого) зростає невдоволення населення масовими випадками мародерства з боку бойовиків "7-ої омсбр". Зокрема, мародери грабують приватні будинки, гаражі, прибудинкові будівлі, виносячи все майно. Ці дії часто проводяться відкрито, невдоволення господарів "нейтралізується" мародерами загрозою застосування зброї", - йдеться у повідомленні.
У той же час, як зазначається, у "військовій комендатурі" окупантів в Дебальцевому у відповідь на численні звернення громадян обіцяють "вжити заходів", проте насправді мародерів в їх діях ніхто не обмежує.
Як повідомляв УНН, жителі Алчевська та Кадіївки проводили стихійні мітинги проти мародерства, насилля та пограбувань з боку бойовиків.