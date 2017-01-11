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На Донбасі зафіксовано зростання невдоволення населення через мародерство бойовиків

На Донбасі зафіксовано зростання невдоволення населення через мародерство бойовиків

Київ • УНН

 • 8383 перегляди

КИЇВ. 11 січня. УНН. У населеному пункті Новогригорівка на Донбасі зростає рівень невдоволення серед населення через мародерство з боку бойовиків. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук, предає УНН.

"У н.п. Новогригорівка (Бахмутський район Донецької області, поблизу Дебальцевого) зростає невдоволення населення масовими випадками мародерства з боку бойовиків "7-ої омсбр". Зокрема, мародери грабують приватні будинки, гаражі, прибудинкові будівлі, виносячи все майно. Ці дії часто проводяться відкрито, невдоволення господарів "нейтралізується" мародерами загрозою застосування зброї", - йдеться у повідомленні.

У той же час, як зазначається, у "військовій комендатурі" окупантів в Дебальцевому у відповідь на численні звернення громадян обіцяють "вжити заходів", проте насправді мародерів в їх діях ніхто не обмежує.

Як повідомляв УНН, жителі Алчевська та Кадіївки проводили стихійні мітинги проти мародерства, насилля та пограбувань з боку бойовиків.

Українські Національні Новини

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