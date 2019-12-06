На Донбассе зафиксировано четыре вражеских обстрела

"С начала текущих суток до 12:30 боевики совершили уже 4 обстрела, все на Донецком направлении. Ночью боевики дважды открывали огонь по нашим воинам, которые защищают подступы к Авдеевке", - сказал Праута.

По его словам, в час начался мощный и длительный обстрел наших позиций из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм. В общем зафиксировано 23 взрыва мин, выпущенных со стороны Минерального.

"А после двух часов ночи противник 35 минут со стороны Каштанового обстреливал опорные пункты подразделений Объединенных сил из станковых и ручных противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия", - рассказал Праута.

Также с 7:30 до 7:50 враждебные станковые противотанковые гранатометы раздавались неподалеку Николаевки.

"После 10 утра 20 минут войска противника из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по военнослужащим Вооруженных Сил Украины, которые выполняют боевые задачи в районе Павлополя", - сообщил Праута.

Напомним, 5 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.