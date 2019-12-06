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На Донбасі зафіксовано чотири ворожих обстріли

На Донбасі зафіксовано чотири ворожих обстріли

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. З початку поточної доби на Донбасі зафіксовано чотири ворожих обстрілів. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Максим Праута, передає УНН.

"Від початку поточної доби до 12:30 бойовики здійснили вже 4 обстріли, усі на Донецькому напрямку. Вночі бойовики двічі відкривали вогонь по наших воїнах, які боронять підступи до Авдіївки", - сказав Праута.

За його словами, о першій годині розпочався потужний і тривалий обстріл наших позицій із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм. Загалом зафіксовано 23 вибухи мін, випущених з боку Мінерального.

"А після другої години ночі противник 35 хвилин з боку Каштанового обстрілював опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї", - розповів Праута.

Також з 7:30 до 7:50 ворожі станкові протитанкові гранатомети лунали неподалік Миколаївки.

"Після 10-ї ранку 20 хвилин війська противника з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь по військовослужбовцях Збройних Сил України, які виконують бойові завдання в районі Павлополя", - повідомив Праута.

Нагадаємо, 5 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.

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