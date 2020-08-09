На Донбассе после обеда было тихо — штаб ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. С начала суток на Донбассе обстрелов со стороны российско-оккупационных не зафиксировано, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра штаба операции Объединенных сил.
"С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано", - говорится в сообщении.
В то же время, по данным штаба, в утренние часы отмечено одно нарушение противником договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы, - вблизи временно оккупированного населенного пункта Трудовское враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону украинских подразделений.
"Четырнадцатые сутки подряд с тех пор, как был провозглашен режим прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - добавили в штабе.
Напомним, 8 августа вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили договоренности, которые были достигнуты по итогам Трехсторонней контактной группы, 7 из которых - вражеские огневые провокации.