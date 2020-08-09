На Донбасі після обіду було тихо — штаб ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Від початку доби на Донбасі обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано, передає УНН із посиланням на повідомлення пресцентру штабу операції Об'єднаних сил.
"Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
Водночас, за даними штабу, у ранковий час відмічене одне порушення противником домовленостей, досягнутих в рамках Тристоронньої контактної групи, – поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Трудівське ворог здійснював інженерне обладнання позицій у бік українських підрозділів.
"Чотирнадцяту добу поспіль, відколи проголошено режим припинення вогню, який вступив у силу з 27 липня, серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає", - додали у штабі.
Нагадаємо, 8 серпня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили домовленості, які були досягнуті за підсумками Тристоронньої контактної групи, 7 з яких — ворожі вогневі провокації.