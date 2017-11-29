На Донбассе боевики обстреляли КПВВ с гражданскими лицами

"Вчера вечером, с 21:45 до 22:15, рашисты обстреляли КПВВ "Майорск" из стрелкового оружия. В то время в Пункте оказания помощи находилось 11 гражданских, которые остались на ночевку на КПВВ и 4 сотрудника ГСЧС", - сообщил он .

По его словам, во время обстрела гражданские по приказу спасателей спустились в укрытия и благодаря этому никто не пострадал. Кроме того, по данным спасателей, в результате обстрела, в надувном модуле ГСЧС при осмотре обнаружили два отверстия от попадания пуль.

Как сообщал УНН, боевики сорвали визит представителей СММ ОБСЕ и ООН в Майское и Гладосово.