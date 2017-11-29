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11:17 • 65095 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 56359 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

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06:59 • 65463 просмотра

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На Донбассе боевики обстреляли КПВВ с гражданскими лицами

На Донбассе боевики обстреляли КПВВ с гражданскими лицами

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. Пророссийские боевики вечером 28 ноября обстреляли контрольный пункт пропуска "Майорск", где кроме военных находились мирные жители, которые остались там на ночь. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает УНН.

"Вчера вечером, с 21:45 до 22:15, рашисты обстреляли КПВВ "Майорск" из стрелкового оружия. В то время в Пункте оказания помощи находилось 11 гражданских, которые остались на ночевку на КПВВ и 4 сотрудника ГСЧС", - сообщил он .

По его словам, во время обстрела гражданские по приказу спасателей спустились в укрытия и благодаря этому никто не пострадал. Кроме того, по данным спасателей, в результате обстрела, в надувном модуле ГСЧС при осмотре обнаружили два отверстия от попадания пуль.

Как сообщал УНН, боевики сорвали визит представителей СММ ОБСЕ и ООН в Майское и Гладосово.

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