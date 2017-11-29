На Донбассе боевики обстреляли КПВВ с гражданскими лицами
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Пророссийские боевики вечером 28 ноября обстреляли контрольный пункт пропуска "Майорск", где кроме военных находились мирные жители, которые остались там на ночь. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает УНН.
"Вчера вечером, с 21:45 до 22:15, рашисты обстреляли КПВВ "Майорск" из стрелкового оружия. В то время в Пункте оказания помощи находилось 11 гражданских, которые остались на ночевку на КПВВ и 4 сотрудника ГСЧС", - сообщил он .
По его словам, во время обстрела гражданские по приказу спасателей спустились в укрытия и благодаря этому никто не пострадал. Кроме того, по данным спасателей, в результате обстрела, в надувном модуле ГСЧС при осмотре обнаружили два отверстия от попадания пуль.
Как сообщал УНН, боевики сорвали визит представителей СММ ОБСЕ и ООН в Майское и Гладосово.