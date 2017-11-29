На Донбасі бойовики обстріляли КПВВ з цивільними особами
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Проросійські бойовики ввечері 28 листопада обстріляли контрольний пункт пропуску "Майорск", де крім військових знаходилися мирні жителі, які залишилися там на ніч. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, передає УНН.
"Учора ввечері, з 21:45 до 22:15, рашисти обстріляли КПВВ 'Майорськ' зі стрілецької зброї. На той час у Пункті надання допомоги перебувало 11 цивільних, які залишилися на ночівлю на КПВВ, та 4 співробвтники ДСНС", - повідомив він.
За його словам, під час обстрілу цивільні за наказом рятувальників спустилися в укриття і завдяки цьому ніхто не постраждав. Крім того, за даними ДСНС, внаслідок обстрілу, в надувному модулі ДСНС під час огляду виявили два отвори від влучання куль.
Як повідомляв УНН, бойовики зірвали візит представників СММ ОБСЄ та ООН у Травневе і Гладосове.