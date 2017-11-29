На Донбасі бойовики обстріляли КПВВ з цивільними особами

"Учора ввечері, з 21:45 до 22:15, рашисти обстріляли КПВВ 'Майорськ' зі стрілецької зброї. На той час у Пункті надання допомоги перебувало 11 цивільних, які залишилися на ночівлю на КПВВ, та 4 співробвтники ДСНС", - повідомив він.

За його словам, під час обстрілу цивільні за наказом рятувальників спустилися в укриття і завдяки цьому ніхто не постраждав. Крім того, за даними ДСНС, внаслідок обстрілу, в надувному модулі ДСНС під час огляду виявили два отвори від влучання куль.

Як повідомляв УНН, бойовики зірвали візит представників СММ ОБСЄ та ООН у Травневе і Гладосове.