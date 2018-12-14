В Днепропетровской области исчез подросток
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Днепропетровской области исчез подросток, 2001 года рождения. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
В Днепропетровской области СВ Ингулецкого ВП ГУНП начало досудебное расследование по ч. 1 ст.115 КК Украины по факту пропажи без вести подростка 2001 года рождения, который ушел из дома и не вернулся. Ранее последний место жительства не оставлял.
Как сообщал УНН, в Днепропетровской области двое несовершеннолетних девушек пошли в школу и не вернулись.
Как сообщал УНН, ранее в Днепропетровской области пропал мальчик 2007 рождения.
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